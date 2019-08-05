حج / وزارة المالية تؤكد جاهزية المشروعات التي كلفت بها الوزارة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة لاستقبال الحجاج



مكة المكرمة 04 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 05 أغسطس 2019 م واس

انفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين لتسهيل أمور حجاج بيت الله الحرام وتقديم أرقى الخدمات لهم، وجه معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان بتشكيل وفد من قيادات الوزارة، للوقوف على مشاريع الحرم المكي والمنطقة المركزية التي تشرف عليها الوزارة ممثلةً بمكتب إدارة المشاريع، ومنها مشروع التوسعة

وتفقد وفد وزارة المالية توسعة المسجد الحرام من جهة الشامية الذي تم إنشائة بشكل دائري يلائم اتجاه القبلة وحركة المصلين، وذلك بعروض ومسطحات تناسب أعداد الزائرين الحاليين في وقت الذروة، وكذالك الزيادة المتوقعة في السنوات القادمة، وستزداد في مشروع التوسعة إجمالي الطاقة الاستيعابية للحرم المكي الشريف بعد استكمال جميع عناصره من 600 ألف مصلٍّ إلى (1.700.000) مصلٍّ، وتعد هذه التوسعة الأكبر على مدار التاريخ.

كما وقف الوفد على جاهزية مجمع الدوائر الحكومية بالعوالي والمخصص للجهات التي لا تقدم خدمات مباشرة للحجاج لاستقبال 10 آلاف موظف حكومي، مؤكداً جاهزية مراكز الإيواء بالمشاعر المقدسة لاستقبال الحجاج والمستفيدين من الإخلاء في حالات الطوارئ لا قدر الله، حيث تم تجهيز (4) مراكز بمساحة إجمالية تصل إلى (400) ألف متر مربع تشمل " مركز الإيواء بمزدلفة، مركز الإيواء بمنى، مركز الإيواء بعرفة 1، مركز الايواء بعرفة 2 "، بطاقة استيعابية تصل إلى 60 ألف حاج، جميعها مهيئة بالتكييف والفرش ووسائل السلامة حسب شروط الدفاع المدني.

وفي ختام الجولة التفقدية أكد الوفد جاهزية المشروعات التي كلفت بها الوزارة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة لاستقبال الحجاج، كما اجتمع مع جميع المسؤولين مع الجهات ذات العلاقة في اللجنة الحج المركزية لتقديم أرقى الخدمات لوفود الرحمن.

من جانبه، أشاد قائد مركز القيادة والسيطرة لأمن الحج اللواء خالد بن عبدالرحمن الطياش بمركز العمليات الموحد 911 بجهود وزارة المالية في التنفيذ والاشراف بعد التنفيذ على مبنى مجمع الدوائر الحكومية بالعوالي، مبيناً أن آلية تنفيذ مبنى المجمع أسهمت في توفير البيئة المناسبة للموظفين التي تساعدهم على تنفيذ المهام الموكلة لهم بشكل مميز.

ونوه اللواء الطياش بجهود الوزارة في التنفيذ والإشراف على مبنى مركز العمليات الموحد 911، عاداً المشروع من المنشآت النوعية التي أقامتها وزارة المالية.

// انتهى //

23:32ت م

0324



مكة المكرمة 04 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 05 أغسطس 2019 م واسانفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين لتسهيل أمور حجاج بيت الله الحرام وتقديم أرقى الخدمات لهم، وجه معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان بتشكيل وفد من قيادات الوزارة، للوقوف على مشاريع الحرم المكي والمنطقة المركزية التي تشرف عليها الوزارة ممثلةً بمكتب إدارة المشاريع، ومنها مشروع التوسعة السعودية الثالثة للمسجد الحرام، والعناصر المرتبطة به ولمجمع الدوائر الحكومية، ومركز الخدمات العامة بالشميسي، ومراكز الإيواء في المعيصم والمشاعر المقدسة، ومركز العمليات الأمنية 911 ومحطات النقل الترددي المؤقتة، وطريق الدائري الأول، والاجتماع مع مسؤولي الجهات ذات العلاقة في اللجنة الحج المركزية.وتفقد وفد وزارة المالية توسعة المسجد الحرام من جهة الشامية الذي تم إنشائة بشكل دائري يلائم اتجاه القبلة وحركة المصلين، وذلك بعروض ومسطحات تناسب أعداد الزائرين الحاليين في وقت الذروة، وكذالك الزيادة المتوقعة في السنوات القادمة، وستزداد في مشروع التوسعة إجمالي الطاقة الاستيعابية للحرم المكي الشريف بعد استكمال جميع عناصره من 600 ألف مصلٍّ إلى (1.700.000) مصلٍّ، وتعد هذه التوسعة الأكبر على مدار التاريخ.كما وقف الوفد على جاهزية مجمع الدوائر الحكومية بالعوالي والمخصص للجهات التي لا تقدم خدمات مباشرة للحجاج لاستقبال 10 آلاف موظف حكومي، مؤكداً جاهزية مراكز الإيواء بالمشاعر المقدسة لاستقبال الحجاج والمستفيدين من الإخلاء في حالات الطوارئ لا قدر الله، حيث تم تجهيز (4) مراكز بمساحة إجمالية تصل إلى (400) ألف متر مربع تشمل " مركز الإيواء بمزدلفة، مركز الإيواء بمنى، مركز الإيواء بعرفة 1، مركز الايواء بعرفة 2 "، بطاقة استيعابية تصل إلى 60 ألف حاج، جميعها مهيئة بالتكييف والفرش ووسائل السلامة حسب شروط الدفاع المدني.وفي ختام الجولة التفقدية أكد الوفد جاهزية المشروعات التي كلفت بها الوزارة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة لاستقبال الحجاج، كما اجتمع مع جميع المسؤولين مع الجهات ذات العلاقة في اللجنة الحج المركزية لتقديم أرقى الخدمات لوفود الرحمن.من جانبه، أشاد قائد مركز القيادة والسيطرة لأمن الحج اللواء خالد بن عبدالرحمن الطياش بمركز العمليات الموحد 911 بجهود وزارة المالية في التنفيذ والاشراف بعد التنفيذ على مبنى مجمع الدوائر الحكومية بالعوالي، مبيناً أن آلية تنفيذ مبنى المجمع أسهمت في توفير البيئة المناسبة للموظفين التي تساعدهم على تنفيذ المهام الموكلة لهم بشكل مميز.ونوه اللواء الطياش بجهود الوزارة في التنفيذ والإشراف على مبنى مركز العمليات الموحد 911، عاداً المشروع من المنشآت النوعية التي أقامتها وزارة المالية.// انتهى //23:32ت م0324

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