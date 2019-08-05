حج / رئيس الوزراء الفلسطيني ينوه باستضافة خادم الحرمين الشريفين 1000 حاج وحاجة من الفلسطينيين



رام الله 4 ذو الحجة 1440هـ الموافق 5 أغسطس 2019م واس

نوه دولة رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتيه، باستضافة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - 1000 حاج وحاجة من الفلسطينيين هذا العام.

وأكد دولة رئيس الوزراء الفلسطيني في مستهل الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء التي عقدها اليوم في مدينة رام الله، على الانسجام والتواصل والتنسيق الدائم مع المملكة العربية

وفي سياق آخر, أكد أشتيه خلال الجلسة أن الشعب الفلسطيني لديه حقوق يناضل من أجلها ويُجمع كل العالم عليها، وتؤكدها الاتفاقيات والقرارات الدولية، ولا يملكُ أحد مهما كان حرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه السياسية بإقامة دولته المستقلة.

// انتهى //

23:21ت م

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رام الله 4 ذو الحجة 1440هـ الموافق 5 أغسطس 2019م واسنوه دولة رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتيه، باستضافة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - 1000 حاج وحاجة من الفلسطينيين هذا العام.وأكد دولة رئيس الوزراء الفلسطيني في مستهل الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء التي عقدها اليوم في مدينة رام الله، على الانسجام والتواصل والتنسيق الدائم مع المملكة العربية السعودية ، مشيداً بمواقفها الداعمة للقضية الفلسطينية.وفي سياق آخر, أكد أشتيه خلال الجلسة أن الشعب الفلسطيني لديه حقوق يناضل من أجلها ويُجمع كل العالم عليها، وتؤكدها الاتفاقيات والقرارات الدولية، ولا يملكُ أحد مهما كان حرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه السياسية بإقامة دولته المستقلة.// انتهى //23:21ت م0323

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