حج / وزارة الحج والعمرة تنظم اللقاء السنوي بين الجهات الخاصة بإدارة الحشود



مكة المكرمة في 4 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 05 أغسطس 2019 م واس

نظمت وزارة الحج والعمرة بالتعاون مع الهيئة التنسيقية لمؤسسات أرباب الطوائف اليوم اللقاء السنوي بين الجهات الأمنية الخاصة بإدارة الحشود في منظومة التفويج ومكاتب شؤون الحجاج وأعضاء التفويج في مكاتب مجموعات الخدمات الميدانية بمؤسسات أرباب الطوائف، بحضور وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون الحج والعمرة الدكتور حسين بن ناصر الشريف ورئيس الهيئة التنسيقية لمؤسسات أرباب الطوائف الدكتور رأفت بن إسماعيل بدر ومستشار معالي وزير الحج والعمرة للطوارئ والعمليات مدير وحدة التفويج الدكتور محمد القرني، لعرض البرامج والآليات والخطوات التي تساهم في تطوير أعمال إدارة وتنظيم الحشود في المشاعر المقدسة، وذلك في قاعة مكة الكبرى بمكة المكرمة .

وأوضح وكيل الوزارة لشؤون الحج والعمرة أن إدارة الحشود لها أهمية بالغة في تحقيق أقصى درجات السلامة، والإسهام في تحقيق انسيابية عالية في حركة الحشود من خلال تكامل عمل الإدارات المعنية والجهات الأمنية والتواصل الفعّال, مشيرًا إلى أن الجهات المنظمة للحشود تعتبر حلقات متلألئة في عقد ناصع يشع في خدمة ضيوف الرحمن >

وبين أن إدارة الحشود هي اليوم جهود مؤسسية تتعاون وتتكامل وتنسجم على طاولة واحدة بين الجهات المختصة، وهي الآن فن تحرص عليه الدول لإدارة حشودها، موضحا أن المملكة العربية

من جهته قدم مدير وحدة التفويج بوزارة الحج والعمرة الدكتور محمد القرني والشيخ يحيى بخاري ورقة عمل بعنوان " الرؤيا الشاملة لمنظومة تفويج الحجاج في المشاعر المقدسة لحج هذا العام 1440هـ .

// انتهى //

23:21ت م

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مكة المكرمة في 4 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 05 أغسطس 2019 م واسنظمت وزارة الحج والعمرة بالتعاون مع الهيئة التنسيقية لمؤسسات أرباب الطوائف اليوم اللقاء السنوي بين الجهات الأمنية الخاصة بإدارة الحشود في منظومة التفويج ومكاتب شؤون الحجاج وأعضاء التفويج في مكاتب مجموعات الخدمات الميدانية بمؤسسات أرباب الطوائف، بحضور وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون الحج والعمرة الدكتور حسين بن ناصر الشريف ورئيس الهيئة التنسيقية لمؤسسات أرباب الطوائف الدكتور رأفت بن إسماعيل بدر ومستشار معالي وزير الحج والعمرة للطوارئ والعمليات مدير وحدة التفويج الدكتور محمد القرني، لعرض البرامج والآليات والخطوات التي تساهم في تطوير أعمال إدارة وتنظيم الحشود في المشاعر المقدسة، وذلك في قاعة مكة الكبرى بمكة المكرمة .وأوضح وكيل الوزارة لشؤون الحج والعمرة أن إدارة الحشود لها أهمية بالغة في تحقيق أقصى درجات السلامة، والإسهام في تحقيق انسيابية عالية في حركة الحشود من خلال تكامل عمل الإدارات المعنية والجهات الأمنية والتواصل الفعّال, مشيرًا إلى أن الجهات المنظمة للحشود تعتبر حلقات متلألئة في عقد ناصع يشع في خدمة ضيوف الرحمن >وبين أن إدارة الحشود هي اليوم جهود مؤسسية تتعاون وتتكامل وتنسجم على طاولة واحدة بين الجهات المختصة، وهي الآن فن تحرص عليه الدول لإدارة حشودها، موضحا أن المملكة العربية السعودية تعتبر في مقدمة هذه الدول، إذ تنظم الحشود سنوياً في موسمي الحج والعمرة.من جهته قدم مدير وحدة التفويج بوزارة الحج والعمرة الدكتور محمد القرني والشيخ يحيى بخاري ورقة عمل بعنوان " الرؤيا الشاملة لمنظومة تفويج الحجاج في المشاعر المقدسة لحج هذا العام 1440هـ .// انتهى //23:21ت م0322

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