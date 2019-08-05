حج / " أشهر الحج .. فضلها وأحكامها " محاضرة بمكتب الدعوة في العارضة غدًا



العارضة 04 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 05 أغسطس 2019 م واس

ينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة العارضة مساء غدٍ ، محاضرة بعنوان " أشهر الحج .. فضلها وأحكامها " ، يُقدمها أحمد جابر الودعاني ، وذلك بجامع قائم أحمديني بالمحافظة .

وتأتي المحاضرة ضمن برامج المكتب الدعوية خلال العام الحالي .

// انتهى //

22:52ت م

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