طلاب جامعة طيبة يقدّمون خدمات مميزة للحجاج

تواصل اللجنة الدائمة لخدمات الحج والعمرة والزيارة، بجامعة طيبة في المدينة المنورة، تقديم حزمة من الخدمات لضيوف الرحمن زوار المسجد النبوي الشريف في موسم الحج.

وتترجم هذه البادرة الاهتمام والعناية الفائقة التي تقدّمها حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده لحجاج بيت الله.

يأتي ذلك أيضاً استمراراً للجهود التي تبذلها لجنة الحج في المدينة المنورة، برئاسة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير، منطقة المدينة المنورة.

وأشار الدكتور عيسى القايدي رئيس اللجنة، إلى تقديم خدمات مميزة في موسم الحج كل عام، من خلال 5 لجان فرعية، وهي "الطلابية" و"الصحية" و"الزيارات التاريخية" و"الإعلامية" و"النسائية".





وأوضح القايدي أن مهمات اللجنة الطلابية تتمثّل في المتابعة والإشراف على الأندية الطلابية المشاركة في خدمة الحجاج والزوار والمعتمرين، حيث يشارك عدد من الأندية التطوعية والصحية والجوالة، سواء في شهر رمضان المبارك أو موسم الحج، بتوفير خدمات جليلة لحجاج بيت الله الحرام، وزوار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم.

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وأكد أن طلاب الجامعة يتطوعون سنوياً ضمن مشاريع عدة وأبرزها الحملات التوعوية، مثل حملة "حج مبرور بصحة وسرور"، والتي تُعرِّف الحجاج بالوقاية الصحية اللازمة، مع توزيع حقائب طبية في كل مـن مساجد "الميقات" و"قباء" و"القبلتين"، فضلاً عن ساحات المسجد النبوي الشريف.

وتُطلِق الأندية محاضرات توعوية للبعثات، كما تساهم في أعمال التنظيم والإرشاد بالتعاون مع رئاسة شؤون الحرمين في المدينة المنورة.





وأفاد القايدي بأن اللجنة الصحية تتواصل مع المديرية العامة للشؤون الصحية والهلال الأحمر السعودي بالمدينة المنورة، لتوزيع أطباء الامتياز وطلبة الكليات الصحية الأخرى، في المستشفيات والمستوصفات المحيطة بالمسجد النبوي الشريف.

ويشارك طلبة من الجنسين من كليات الطب والصيدلة، والعلوم الطبية التطبيقية، والتأهيل الطبي والتمريض، في تقديم خدمات صحية جليلة لضيوف الرحمن زوار المسجد النبوي الشريف.

وقال القايدي إن لجنة الزيارات التاريخية في الجامعة تنظم برنامج رحلات وجولات ميدانية لمعالم المدينة المنورة، التاريخية والأثرية والحضارية، ضمن الخطة التشغيلية خلال مواسم الحج.



