شكرا لقرائتكم الجوازات تواصل عملها خلال إجازة عيد الأضحى للحالات الطارئة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-08-05 الجوازات تواصل عملها خلال إجازة عيد الأضحى للحالات الطارئة متابعات الخليج 365 - واس أوضحت المديرية العامة للجوازات أن جميع إداراتها في المناطق والمحافظات بالمملكة ستستمر في تقديم خدماتها للمستفيدين الذين لديهم حالات طارئة تستدعي إنجازها خلال إجازة عيد الأضحى المبارك لعام 1440هـ، حيث سيتم استقبال وإنهاء إجراءات الحالات الطارئة والضرورية سواءً كانت للمواطنين أو المقيمين والتي لا يمكن تأجيلها ، وإنجازها في جميع إدارات الجوازات في مناطق ومحافظات المملكة .

وأكدت الجوازات بأنه يستمر تسليم جوازات السفر السعودية الصادرة والمجددة من منصة ” أبشر ” عبر خدمة ” واصل ” أو من خلال مراجعة إدارات جوازات المناطق والمحافظات في أوقات العمل الرسمي أثناء إجازة عيد الأضحى المبارك.









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