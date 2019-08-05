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تعليم محايل يعتمد صرف 58 مليونًا مكافآت للطلاب والطالبات
متابعات الخليج 365 - أحمد الشهري - محايل
اعتمدت إدارة التعليم بمحافظة محايل صرف مكافآت طلاب وطالبات مدارس المحافظة والمراكز التابعة لها، بلغت 58 مليون ريال.
ونوه مدير التعليم، منصور بن عبدالله آل شريم، بدعم ورعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، معبرًا عن شكره لوزير التعليم حمد آل الشيخ ونائبه ومسؤولي الوزارة على حرصهم ومتابعتهم لما يخدم العملية التعليمية، مثمنًا جهود القائمين على نظام المكافآت والإعانات من منسوبي ومنسوبات الإدارة في أقسام خدمات الطلاب والطالبات والشؤون المالية.
وأفاد بأن جميع مكافآت الطلاب والطالبات ستودع في حسابات أولياء أمورهم اعتبارًا من يوم الأربعاء القادم.
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