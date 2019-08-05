جراحة ساعة تنقذ حاجة تركية من تسمم في الدم

2019-08-05

متابعات الخليج 365 - واس

انقذت “الصحة” ممثلة في مدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة، حاجة تركية تعرضت لانسداد في القناة الصفراوية الرئيسة والتهاب أدى إلى تسمم بالدم، في عملية منظار عاجلة استغرقت ساعة واحدة.

وكانت الحاجة التركية البالغة من العمر 64 عامًا، قد أدخلت لمستشفى النور حيث تبين تعرضها لانسداد في القناة الصفراوية الرئيسة بسبب حصوة كبيرة الحجم يبلغ حجمها 2 سنتيمتر.

وأتم مستشفى النور التنسيق مع مدينة الملك عبدالله الطبية عبر نظام إحالتي، وفي وقت سريع تم قبول الحالة وتحويلها حيث استقبلها مركز صحة الجهاز الهضمي والكبد ومركز المناظير المتقدمة بالمدينة الطبية.

وأجرى المركز التحاليل والأشعة اللازمة وعملية تنظير مجهري للقنوات الكبدية، وتم تشخيص حالة الانسداد بسبب الحصوة، وإجراء عملية إزالتها بالمنظار تحت التخدير الكامل، حيث تم تهشيم الحصوة بطريقة ميكانيكية تحت مراقبة التنظير المباشرة والأشعة، وإزالة الحصوة بالكامل والتأكد من خلو القناة الصفراوية وسلامتها.

واستقرت حالة الحاجة التركية الصحية وتماثلت للشفاء.







