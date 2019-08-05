قرقاش عن إرهاب قطر: المراجعة واجبة والنفي غير مقنع

2019-08-05

متابعات الخليج 365 - الرياض

رأى رئيس الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات، أنور قرقاش، أن ارتباط قطر بالتطرف والإرهاب يعود إلى الواجهة عبر تقرير النيويورك تايمز حول الاستهداف الإرهابي للإمارات في الصومال وضلوع شخصيات قطرية رفيعة ورسمية فيه.

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وأضاف أن هناك تقريرًا آخر للتايمز بشأن تمويل بنك الريان لمؤسسات متطرفة وبعضها مصنف إرهابي، مشددًا على أن المراجعة واجبة والنفي غير مقنع.

وفي وقت سابق تفجرت فضيحة طالت قطر، وتثبت تورطها في دعم الإرهاب، بما لا يدع مجالًا للشك، إذ كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، تفاصيل مكالمة مسربة بين رجل الأعمال القطري، خليفة كايد المهندي، وبين السفير القطري في مقديشو، حيث قال المهندي في التسجيل: إن مسلحين نفذوا تفجيرات في ميناء بوصاصو لتعزيز مصالح قطر.