شفق أحمر في مصر بعد الغروب المثير في المملكة أمس

2019-08-05

متابعات الخليج 365 - القاهرة

شهدت مصر بعد مغرب اليوم الاثنين، غروبًا مثيرًا للشمس، حيث اكتست السماء باللون الأحمر، ليظهر الشفق واضحًا في ظاهرة حدثت أمس في بعض مناطق المملكة.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة، أسباب الشروق والغروب المثيرين للدهشة على أجزاء من المملكة أمس الأحد.

وأكد رئيس الجمعية الفلكية بجدة، المهندس ماجد أبو زاهرة، أن بعض مناطق المملكة والدول المجاورة سجلت خلال الساعات الماضية شروقًا وغروبًا غريبين للشمس، وذلك بالتزامن مع حدوث اندلاع للنيران في الدائرة القطبية الشمالية، حيث أفادت التقارير باشتعال النيران في أكثر من 2 مليون هكتار في سيبيريا، ووصفت بأنها واحدة من أسوأ حرائق الشمال منذ 10.000 سنة، وهذا يتزامن مع التوهج الملون شديد السطوع.

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ولفت إلى أن مثل هذه الظاهرة سجلت حول العالم سابقًا في عام 1991 مع غروب الشمس بعد ثوران جبل “بيناتوبو” في الفلبين، متابعًا أن على ما يبدو كون السحابة المتوهجة موجودة في طبقة الستراتوسفير أعلى الغلاف الجوي، ولكن لا توجد بيانات متوفرة تؤكد بأن الدخان الناجم عن حرائق الغابات وصل إلى ارتفاع عالي للغاية من الغلاف الجوي.

وتابع أنه لذلك يمكن الأخذ في الاعتبار أن مخلفات الحرائق في القطب الشمالي أحد المشتبه بهم الرئيسيين، وإذا كان الحال كذلك فإن الظاهرة الغريبة قد تستمر لفترة من الوقت أو تكون مجرد ظاهرة عابرة لسحب مرتفعة نادرة، وهذا ما سوف يتم التعرف عليه خلال الأيام المقبلة.