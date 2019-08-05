الان تتابع “الأمن العام” يؤكد منع المركبات غير المصرح لها بدخول المشاعر المقدسة منذ الليلة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الأمن العام منع المركبات المخالفة من الدخول إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة ابتداء من الليلة. وعبر رسائل نصية، أكد الأمن منع المركبات المخالفة من الدخول إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة ابتداءً من 5 ذي الحجة. جاء ذلك تنفيذ للخطة المرورية، وتمهيدًا لاستقبال حافلات الحجاج المصرح لها بالدخول فقط.

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