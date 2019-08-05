الان تتابع رابط الاستعلام بالسجل عن نتائج الفصل الصيفي بالطائف والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الطائف -الخليج 365 -عبدالله العازمي أعلنت الإدارة العامة للتعليم بالطائف، أن جميع المدارس أغلقت الدرجات واعتمدت النتائج وتم طباعة الإشعارات لأولياء الأمور. ‏ومن الممكن الاستعلام عن النتائج من خلال الرابط الآتي: ‏رابط نظام نور للاستعلام عن النتائج برقم الهوية

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