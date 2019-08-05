رئيس اللجنة الأمنية بالحج: لا حج دون تصريح ولن نجامل

جدة - عمرو شويل مكة ـ الخليج 365 ـ محمد السويهري

تفقد مدير الأمن العام رئيس اللجنة الأمنية بالحج الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي وعدد من قيادات قوات الحج يتقدمهم اللواء سعيد بن سالم القرني قائد قوات امن الحج ظهر اليوم الاثنين، ميقات السيل الكبير ومركز البهيته الأمني من أجل التأكد من جاهزيته لاستقبال حجاج بيت الله الحرام لهذا العام.

وفور وصوله إلى مركز البهيته الأمني أجرى جولة تفقدية في أرجاء المركز ثم التقى بالعاملين فيه يتقدمهم اللواء علي بن سليم العطوي مدير مهام شرطة محافظة الطائف قائد مركز البهيتة الامني وفي مستهل كلمة معاليه لمنسوبي المركز نقل لهم تحيات صاحب السمو الملكي وزير الداخلية.

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قال إن مركز الضبط الأمني بالبهيتة يعد البوابة الشرقية للقادم إلى المشاعر المقدسة باتجاه مكة المكرمة وهو بذلك عنق الزجاجة لعملية الضبط الأمني بالنسبة لقوات امن الحج ومن خلاله يتم السيطرة على دخول الحجاج النظاميين ومنع دخول المخالفين.

وأضاف: “لقد سرني وأفرحني التكاتف بين الأجهزة الأمنية والخدمية الحكومية في هذا المركز وهذا ما لمسته منذ اعوام فهم يعملون جميعا بروح الفريق الواحد، ولا فرق بين أجهزة الأمن وبين أي جهاز آخر يخدم الحجيج فالهدف واحد يتمثل في تقديم كافة التسهيلات لضيوف الرحمن إيمانا من الجميع بسمو الرسالة وعلو الهدف وكلنا جنود مجندة في هذا البلد المعطاء لنحقق تطلعات قيادتنا الرشيدة لحفظ الأمن والأمان لكافة قاصدي بيت الله الحرام”.

وأبان أنه لا حج بدون تصريح “ولن نجامل في هذا”، ومن خلال التقارير نلمس الجدية والحزم في تنفيذ هذا الأمر لنحقق سويا تطلعات القيادة الرشيدة في ضبط الحج وتطبيق تنظيماته.