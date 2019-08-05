شكرا لقرائتكم خبر عن السجن وغرامة 210 آلاف ريال بحق 7 أشخاص نقلوا حجاجاً غير نظاميين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أعلنت المديرية العامة للجوازات أن لجانها الإدارية الموسمية في مراكز مداخل مكة المكرمة أصدرت سبعة قرارات إدارية بحق 5 مواطنين، ومقيمين اثنين، مخالفين لتعليمات نقل الحجاج، بقيامهم بنقل حجاجٍ غير نظاميين لعدم حصولهم على تصاريح بالحج.

وتضمنت العقوبات المنفذة بحقهم السجن والغرامة المالية والترحيل والتشهير بهم ومصادرة المركبة المستخدمة في عملية النقل وذلك على النحو التالي:

1- معاقبة المخالف/ عبدالرحمن هني رابح الرشيدي بالتشهير، والسجن 15 يوماً، ودفع غرامة مالية مقدارها 50.000 ريال.

2- معاقبة المخالف الوافد/ سعيد قاسم دره بالتشهير، والسجن 15 يوماً، ودفع غرامة مالية مقدارها 10.000 ريال، والترحيل بعد تنفيذ العقوبة.

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3- معاقبة المخالف/ صالح أحمد عيضه الزهراني بالتشهير، والسجن 15 يوماً، ودفع غرامة مالية مقدارها 20.000 ريال.

4- معاقبة المخالف/ ضيف الله عايض الحارثي بالتشهير، والسجن 15 يوماً، ودفع غرامة مالية مقدارها 70.000 ريال.

5- معاقبة المخالف الوافد/ عبدالعزيز محمد أول إدريس بالتشهير، والسجن 15 يوماً، ودفع غرامة مالية مقدارها 10.000 ريال، ومصادرة وسيلة النقل المستخدمة، والترحيل بعد تنفيذ العقوبة.

6- معاقبة المخالف/ مساعد عوض جويبر الياسي بالتشهير، والسجن 15 يوماً، ودفع غرامة مالية مقدارها 10.000 ريال.

7- معاقبة المخالف/ ثامر مستور معيض الحارثي بالتشهير، والسجن 15 يوماً، ودفع غرامة مالية مقدارها 40.000 ريال.

ودعت المديرية العامة للجوازات المواطنين والمقيمين كافة إلى الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج، ومبادرة من يرغب منهم الحج بالحصول على التصريح اللازم ووفق الإجراءات النظامية، وأكدت أن رجال الأمن ينفذون مهماتهم بحزم على جميع المداخل المؤدية إلى مكة المكرمة لضبط المخالفين وتطبيق العقوبات المقررة بحقهم.