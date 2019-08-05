شكرا لقرائتكم خبر عن الفريق الحربي: لا حج بدون تصريح.. و«البهيته» عنق الزجاجة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - إبراهيم علوي (جدة)

شدد مدير الأمن العام رئيس اللجنة الأمنية بالحج الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، على أنه لا حج بدون تصريح، مؤكداً أنه لا مجاملة في هذا الأمر، مشيراً إلى الجدية والحزم في التنفيذ لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة.

جاء ذلك خلال تفقده وعدد من قيادات قوات الحج يتقدمهم قائد قوات أمن الحج اللواء سعيد بن سالم القرني، ظهر اليوم (الاثنين)، ميقات السيل الكبير، ومركز البهيته الأمني، للتأكد من جاهزيتهما لاستقبال حجاج بيت الله الحرام.

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وتفقد الحربي أرجاء مركز البهيته والتقى العاملين فيه يتقدمهم اللواء علي بن سليم العطوي مدير مهام شرطة محافظة الطائف قائد مركز البهيتة الأمني، ونقل لهم تحيات وزير الداخلية.

وأوضح الفريق أول الحربي أن مركز الضبط الأمني بالبهيتة يُعد البوابة الشرقية للقادم إلى المشاعر المقدسة باتجاه مكة المكرمة، وهو بذلك عنق الزجاجة لعلمية الضبط الأمني بالنسبة لقوات أمن الحج، ومن خلاله يتم السيطرة على دخول الحجاج النظاميين ومنع دخول المخالفين.

وأضاف: «لقد سرني وأفرحني التكاتف بين الأجهزة الأمنية والخدمية الحكومية في هذا المركز، وهذا ما لمسته منذ أعوام، فهم يعملون جميعاً بروح الفريق الواحد، ولا فرق بين أجهزة الأمن وبين أي جهاز آخر يخدم الحجيج، فالهدف واحد يتمثل في تقديم كافة التسهيلات لضيوف الرحمن، إيماناً من الجميع بسمو الرسالة وعلو الهدف، وكلنا جنود مجندة في هذا البلد المعطاء لنحقق تطلعات قيادتنا الرشيدة لحفظ الأمن والأمان لقاصدي بيت الله الحرام».