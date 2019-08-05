إنسانية الأمن

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس صور معبرة ورائعة وأعمال إنسانية يسطرها رجال الأمن البواسل خلال موسم حج هذا العام، تنبع من أخلاقهم الإسلامية التي تفرض عليهم هذه المحبة في الله، إضافة إلى ما يقدمونه من تنظيم للحشود الهائلة عند الدخول والخروج من المسجد الحرام، خاصة في أوقات الذروة.



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