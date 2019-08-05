بدء بيع تذاكر قطار المشاعر بـ 250 ريالا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة ـ الرياض حددت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة سعر 250 ريالا لجميع تذاكر محطات قطار المشاعر المقدسة لموسم حج هذا العام، و50 ريالا لتذاكر أخرى تباع خلال أيام التشريق. وقال المتحدث الرسمي للهيئة المهندس جلال كعكي إن الحجاج المستهدف نقلهم 360 ألف حاج ممن تقع مخيماتهم بالقرب من محطات القطار بحسب التوزيع المعتمد من قبل وزارة الحج والعمرة، مبينا أن الهيئة اتبعت طريقة البرنامج الالكتروني للعام الثالث على التوالي بهدف منع بيع التذاكر خارج إطار الفئة المستهدفة.المستفيدون من القطار حجاج الداخل

مؤسسة جنوب آسيا

الدول العربية

تركيا وأوروبا وأمريكا



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