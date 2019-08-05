1050 متطوعا ومتطوعة لخدمة ضيوف الرحمن بالمدينة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - المدينة المنورة

يشارك 1050 متطوعا ومتطوعة في المشروع الإسعافي بالمدينة المنورة خلال حج هذا العام، وفي غرس قيم ثقافة التطوع في خدمة حجاج بيت الله الحرام والعمار وقاصدي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم على مدار الساعة.

وتسهم الخطة العامة التي وضعتها هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمدينة المنورة ممثلة بالإدارة العامة للتطوع في تقديم المتطوعين والمتطوعات الخدمات الإنسانية لضيوف الرحمن زوار المسجد النبوي، والتي تستمر من الأول من ذي القعدة 1440هـ وحتى نهاية ذي الحجة.