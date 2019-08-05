وزير الداخلية يرعى ندوة استخدام التقنيات المتقدمة في الحج بمكة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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رعى وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا الأمير عبدالعزيز بن سعود أمس الأول ندوة استخدام التقنيات المتقدمة في الحج «الحج الذكي»، التي نظمتها الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية بالتعاون مع جامعة أم القرى والأمن العام والمجلس الصحي السعودي، وذلك بقاعة الملك عبدالعزيز بجامعة أم القرى في مكة المكرمة.

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وألقى مدير إدارة الخدمات الطبية بوزارة الداخلية الدكتور سليمان السحيمي كلمة أوضح فيها أن ندوة «الحج الذكي» تأتي لتكرس مفاهيم عدة لعل من أهمها مدى اهتمام القيادة الرشيدة بالحج والحجاج، وتأصيل الأمن الشامل الذي تتبناه وزارة الداخلية، وللتأكيد على ضرورة تطويع أساليب التقنية المتقدمة في مجال خدمات ضيوف الرحمن، ولتكون لبنة من لبنات تحقيق الحج الذكي في إطار رؤية المملكة الطموحة، مشيرا إلى أن انعقاد الندوة يأتي ضمن برامج الخدمات الطبية بوزارة الداخلية خلال موسم الحج للعام الحالي.

كما ألقى الدكتور عبدالمجيد الغامدي نيابة عن مدير جامعة أم القرى كلمة أوضح فيها أن أعمال هذه الندوة تبرز بجلاء أن الدولة بكل قطاعاتها قد سخرت جميع إمكاناتها لخدمة ضيوف الرحمن، وتبرز أيضا التقدم المضطرد في جودة الخدمات المقدمة ومواكبتها للعصر وملاءمتها للمتطلبات تحقيقا لرؤية 2030، مضيفا أن جهود المملكة في خدمة الحج ظاهرة للعيان، يشهد بذلك القاصي والداني، فهي لم تدخر وسعا ولم تأل جهدا ولم تبخل في تسخير كل الإمكانات والطاقات والخدمات من أجل خدمة ضيوف الرحمن والقيام على راحتهم.

إثر ذلك ألقى وزير الحج والعمرة المتحدث الرئيس في الندوة الدكتور محمد بنتن كلمة تحدث فيها عن مميزات التقنية في خدمة حجاج بيت الله الحرام، واستعرض عددا من الخدمات التقنية التي تقدمها مختلف الوزارات والجهات الحكومية والأهلية لضيوف الرحمن.