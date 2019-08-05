السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة وثق ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة رحلة وصولهم بسلام إلى أرض الحرم بالجوال وأرسلوها إلى أهاليهم، مشيدين بجهود وزارة الشؤون الإسلامية من خلال تقديمها كل سبل الراحة والأمان. وفي بث مباشر ينقل بعض الضيوف مشاعرهم والمشاهد الروحانية والإيمانية التي يعايشونها في مكة خلال رحلتهم للحج بالصوت والصورة عبر تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، مشاركين فيها ذويهم وأقرباءهم في بلدانهم ما يؤدونه من شعائر.



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كانت هذه تفاصيل خبر الجوال يوثق رحلة الحجاج إلى أرض الحرم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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