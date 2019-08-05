وزير الداخلية يتابع إجراءات تنفيذ خطة أمن الحج في ساحات المسجد الحرام

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تابع وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا الأمير عبدالعزيز بن سعود إجراءات تنفيذ خطة أمن الحج في ساحات المسجد الحرام وبواباته الرئيسة، وذلك خلال جولة تفقدية أمس الأول، استمع خلالها إلى شرح عن استعدادات قوات الأمن لتنفيذ المرحلة القادمة من الخطة داخل الحرم المكي والساحات المحيطة به.

بعد ذلك زار وزير الداخلية مركز عمليات المسجد الحرام، واطلع على أحدث تقنيات المركز، مستمعا لشرح عن دوره في متابعة أمن وسلامة ضيوف الرحمن ومعالجة كل ما يرصد من ملاحظات، والتنسيق مع القيادات المساندة بساحات الحرم ومنشأة الجمرات والطرق التي تربط بينهما لتنظيم تدفق الحجاج بعد رمي الجمرات باتجاه الحرم.

إثر ذلك التقى قادة قوات أمن الحج، واستمع خلال اللقاء لعرض وشرح تفصيلي عن مجمل الخطط الأمنية وخطط أمن المسجد الحرام، وخطط أمن الطرق والمرور، وإدارة وتنظيم المشاة، والتي بدأ الأمن العام في تطبيقها منذ بداية موسم الحج.