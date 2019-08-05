نائب أمير مكة يطلع على خطة الإحصاءات لموسم الحج

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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استقبل نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان في مقر الإمارة بجدة رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد التخيفي، مستمعا إلى نبذة عن خطة الهيئة لموسم حج العام الحالي، والتي تشمل توفير إحصاءات عن جهود الجهات التي تقدم الخدمات لضيوف الرحمن، إلى جانب البيانات والمعلومات التفصيلية التي تساعد أجهزة الدولة على التخطيط والتطوير لكل ما يتعلق بخدمة الحجيج.

إلى ذلك اطلع الأمير بدر بن سلطان، لدى استقباله مدير عام السجون بالمملكة اللواء محمد الأسمري، على الأعمال التطويرية للإصلاحيات، والخطط المستقبلية للمديرية العامة للسجون بالمنطقة، والبرامج والأنشطة التي تستهدف النزلاء، وتركز على تأهيلهم وتهيئتهم ليكونوا أفرادا فاعلين بعد الإفراج عنهم.

كما تسلم نائب أمير منطقة مكة المكرمة التقرير الإحصائي لمديرية مكافحة المخدرات بالمنطقة، من مدير مكافحة المخدرات بالمنطقة اللواء محمد القرني، والذي تضمن إحصاءات عن جهود المديرية في ضبط المهربين والمروجين ومنع دخول المخدرات وترويجها.