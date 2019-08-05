1134 حاجا من ضيوف خادم الحرمين يصلون إلى مكة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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بلغ عدد الواصلين من برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد 1134 حاجا وحاجة، قدموا من 60 دولة حول العالم إلى مكة المكرمة، والذين صدر توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز باستضافتهم، والبالغ عددهم 6 آلاف حاج وحاجة من 77 دولة من مختلف قارات العالم.

ورحبت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بضيوف خادم الحرمين الشريفين في بلدهم الثاني السعودية، مقدمة التهنئة لهم بسلامة الوصول، واختيارهم ضيوفا على خادم الحرمين الشريفين، متمنية لهم طيب الإقامة، مؤكدة في الوقت نفسه تسخير جميع الإمكانات والتسهيلات، بمتابعة من وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على برنامج الاستضافة.

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وعقب اكتمال مراسم الاستقبال جرى تسليم الحجاج مفاتيح الغرف وأجهزة هواتف مصحوبة بشرائح الانترنت والاتصال، إضافة إلى حقيبة مليئة بمقتنيات الحاج اليومية.

وأشاد الحجاج بالإنجازات والمشاريع الكبيرة التي تحققها قيادة المملكة لخدمة الإسلام والمسلمين، على أن يعودوا لاستكمال البرامج اليومية التي تنظمها الأمانة العامة لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة.

من جهتهم عبر ضيوف البرنامج، من جمهورية ساحل العاج عن فرحتهم الغامرة منذ قدومهم إلى الديار المقدسة وسط الحفاوة التي تلقوها من قبل اللجان العاملة في البرنامج، رافعين أكف الضراعة إلى الله بأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الذي يقدم جل اهتمامه لخدمة الإسلام والمسلمين في جميع دول العالم.

وأشاد الضيوف بالخدمات التي تقدمها المملكة للحجاج من حسن الرعاية والتنظيم، والتسهيلات التي يلمسها قاصدو المسجدين، إلى جانب عدد من الخدمات الراقية.