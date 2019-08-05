، مصر.. كاميرا مراقبة ترصد التفجير المروع وسط القاهرة ،

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رصدت كاميرات مراقبة لحظة التفجير الإرهابي الذي وقع بالقرب من معهد الأورام في منطقة السيدة زينب بالعاصمة المصرية القاهرة، وأسفر عن مقتل 20 شخصاً وإصابة العشرات.
وقال موقع "سكاي نيوز عربية"، إنه بينما كانت السيارات تمر بالقرب من معهد الأورام، دوى انفجار هائل حجب الرؤية بشكل كامل عن عدسة الكاميرا.
وقالت وزارة الداخلية المصرية إن الانفجار نجم عن حادث تصادم، مبينة أن إحدى السيارات المتسببة بالحادث كانت تحوي كمية من المتفجرات المعدة لتنفيذ عملية إرهابية.
وذكرت الوزارة في بيان لها أن التقديرات تشير إلى أن السيارة المتورطة في التفجير كان يتم نقلها إلى أحد الأماكن لاستخدامها في تنفيذ إحدى العمليات الإرهابية، مضيفة أن السيارة مبلغ بسرقتها من محافظة المنوفية منذ بضعة أشهر.
وأشارت إلى أن الفحص المبدئي لآثار الحادث كشف عن تصادم إحدى السيارات الخاصة بثلاث سيارات، أثناء محاولة سيرها عكس الاتجاه.
وأوضحت الوزارة في بيانها أنه جار استكمال عمليات الفحص والتحري وجمع المعلومات وتحديد العناصر الإرهابية المتورطة في هذا التحرك واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
وبحسب البيان، فقد توصلت التحريات المبدئية وجمع المعلومات إلى وقوف حركة حسم التابعة لتنظيم الإخوان الإرهابي وراء الإعداد والتجهيز لتلك السيارة استعداداً لتنفيذ إحدى العمليات الإرهابية بمعرفة أحد عناصرها.
وكشفت المعاينة الأولية أن الحادث نتج عنه تدمير الواجهة الخاصة بمعهد الأورام ووجود حفر في الأرض نتيجة تصادم السيارات وتضررها من الانفجار، بالإضافة إلى تدمير ما يقرب من 10 سيارات تطايرت وسقط بعضها على الأرض مما أسفر عن اشتعال النيران بها وبعضها سقط في مياه النيل.
مصر.. كاميرا مراقبة ترصد التفجير المروع وسط القاهرةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-08-05
رصدت كاميرات مراقبة لحظة التفجير الإرهابي الذي وقع بالقرب من معهد الأورام في منطقة السيدة زينب بالعاصمة المصرية القاهرة، وأسفر عن مقتل 20 شخصاً وإصابة العشرات.
وقال موقع "سكاي نيوز عربية"، إنه بينما كانت السيارات تمر بالقرب من معهد الأورام، دوى انفجار هائل حجب الرؤية بشكل كامل عن عدسة الكاميرا.
وقالت وزارة الداخلية المصرية إن الانفجار نجم عن حادث تصادم، مبينة أن إحدى السيارات المتسببة بالحادث كانت تحوي كمية من المتفجرات المعدة لتنفيذ عملية إرهابية.
وذكرت الوزارة في بيان لها أن التقديرات تشير إلى أن السيارة المتورطة في التفجير كان يتم نقلها إلى أحد الأماكن لاستخدامها في تنفيذ إحدى العمليات الإرهابية، مضيفة أن السيارة مبلغ بسرقتها من محافظة المنوفية منذ بضعة أشهر.
وأشارت إلى أن الفحص المبدئي لآثار الحادث كشف عن تصادم إحدى السيارات الخاصة بثلاث سيارات، أثناء محاولة سيرها عكس الاتجاه.
وأوضحت الوزارة في بيانها أنه جار استكمال عمليات الفحص والتحري وجمع المعلومات وتحديد العناصر الإرهابية المتورطة في هذا التحرك واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
وبحسب البيان، فقد توصلت التحريات المبدئية وجمع المعلومات إلى وقوف حركة حسم التابعة لتنظيم الإخوان الإرهابي وراء الإعداد والتجهيز لتلك السيارة استعداداً لتنفيذ إحدى العمليات الإرهابية بمعرفة أحد عناصرها.
وكشفت المعاينة الأولية أن الحادث نتج عنه تدمير الواجهة الخاصة بمعهد الأورام ووجود حفر في الأرض نتيجة تصادم السيارات وتضررها من الانفجار، بالإضافة إلى تدمير ما يقرب من 10 سيارات تطايرت وسقط بعضها على الأرض مما أسفر عن اشتعال النيران بها وبعضها سقط في مياه النيل.
05 أغسطس 2019 - 4 ذو الحجة 1440
08:11 PM
وقع قرب معهد الأورام.. دوي هائل حجب الرؤية
رصدت كاميرات مراقبة لحظة التفجير الإرهابي الذي وقع بالقرب من معهد الأورام في منطقة السيدة زينب بالعاصمة المصرية القاهرة، وأسفر عن مقتل 20 شخصاً وإصابة العشرات.
وقال موقع "سكاي نيوز عربية"، إنه بينما كانت السيارات تمر بالقرب من معهد الأورام، دوى انفجار هائل حجب الرؤية بشكل كامل عن عدسة الكاميرا.
وقالت وزارة الداخلية المصرية إن الانفجار نجم عن حادث تصادم، مبينة أن إحدى السيارات المتسببة بالحادث كانت تحوي كمية من المتفجرات المعدة لتنفيذ عملية إرهابية.
وذكرت الوزارة في بيان لها أن التقديرات تشير إلى أن السيارة المتورطة في التفجير كان يتم نقلها إلى أحد الأماكن لاستخدامها في تنفيذ إحدى العمليات الإرهابية، مضيفة أن السيارة مبلغ بسرقتها من محافظة المنوفية منذ بضعة أشهر.
وأشارت إلى أن الفحص المبدئي لآثار الحادث كشف عن تصادم إحدى السيارات الخاصة بثلاث سيارات، أثناء محاولة سيرها عكس الاتجاه.
وأوضحت الوزارة في بيانها أنه جار استكمال عمليات الفحص والتحري وجمع المعلومات وتحديد العناصر الإرهابية المتورطة في هذا التحرك واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
وبحسب البيان، فقد توصلت التحريات المبدئية وجمع المعلومات إلى وقوف حركة حسم التابعة لتنظيم الإخوان الإرهابي وراء الإعداد والتجهيز لتلك السيارة استعداداً لتنفيذ إحدى العمليات الإرهابية بمعرفة أحد عناصرها.
وكشفت المعاينة الأولية أن الحادث نتج عنه تدمير الواجهة الخاصة بمعهد الأورام ووجود حفر في الأرض نتيجة تصادم السيارات وتضررها من الانفجار، بالإضافة إلى تدمير ما يقرب من 10 سيارات تطايرت وسقط بعضها على الأرض مما أسفر عن اشتعال النيران بها وبعضها سقط في مياه النيل.
، مصر.. كاميرا مراقبة ترصد التفجير المروع وسط القاهرة ،
المصدر : الخليج 365
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