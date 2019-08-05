، ضيوف الرحمن عبر فيديو: خدمات الحج "عشرة على عشرة" ،

محمد بن مسعود - الدمام - المقطع بثته إمارة المدينة المنورة

كشف فيديو قصير نشرته إمارة منطقة المدينة المنورة لوداع ضيوف الرحمن من جامع الميقات بالمدينة إلى المشاعر المقدسة، عن مشاعر الفرح والسرور التي بدت على وجوه الحجاج الذين جاؤوا من مختلف دول العالم.

ووصف الفيديو حالة البهجة التي نقلها الحجاج إلى ذويهم، معبرين عن ذلك بقولهم إن "الخدمات عشرة على عشرة".