، مدير الأمن العام يتفقد المراكز الأمنية بالحج للتأكد من جاهزيتها لاستقبال الحجاج ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال: كلنا جنود مجندة لتحقيق تطلعات القيادة في تأمين وخدمة ضيوف الرحمن

تفقد مدير الأمن العام رئيس اللجنة الأمنية بالحج الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي وعدد من قيادات قوات الحج يتقدمهم اللواء سعيد بن سالم القرني قائد قوات أمن الحج، ظهر اليوم الاثنين الموافق 4 من ذي الحجة 1440هـ، ميقات السيل الكبير ومركز البهيتة الأمني وذلك من أجل التأكد من جاهزيته لاستقبال حجاج بيت الله الحرام لهذا العام.

وتفصيلاً، قام الفريق أول "الحربي" بجولة تفقدية بمركز البهيتة الأمني، ثم التقى العاملين فيه يتقدمهم اللواء علي بن سليم العطوي مدير مهام شرطة محافظة الطائف قائد مركز البهيتة الأمني، ونقل لمنسوبي المركز تحيات وزير الداخلية.

وقال "الحربي" إن مركز الضبط الأمني بالبهيتة يعد البوابة الشرقية للقادم إلى المشاعر المقدسة باتجاه مكة المكرمة وهو بذلك عنق الزجاجة لعملية الضبط الأمني بالنسبة لقوات أمن الحج ومن خلاله يتم السيطرة على دخول الحجاج النظاميين ومنع دخول المخالفين.

وأضاف: لقد سرني وأفرحني التكاتف بين الأجهزة الأمنية والخدمية الحكومية في هذا المركز وهذا ما لمسته منذ أعوام فهم يعملون جميعًا بروح الفريق الواحد، ولا فرق بين أجهزة الأمن وبين أي جهاز آخر يخدم الحجيج، فالهدف واحد يتمثل في تقديم كل التسهيلات لضيوف الرحمن إيمانًا من الجميع بسمو الرسالة وعلو الهدف وكلنا جنود مجندة في هذا البلد المعطاء لنحقق تطلعات قيادتنا الرشيدة لحفظ الأمن والأمان لكل قاصدي بيت الله الحرام.

وأبان أنه لا حج من دون تصريح ولن نجامل في هذا ومن خلال التقارير نلمس الجدية والحزم في تنفيذ هذا الأمر لنحقق معًا تطلعات القيادة الرشيدة في ضبط الحج وتطبيق تنظيماته.

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