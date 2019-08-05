- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
محمد بن مسعود - الدمام - قال مدرب فريق ذوب آهن الإيراني في تصريحاتٍ صحفية أعقبت مباراة فريقه مع الاتحاد في ذهاب الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا إنه تفاجأ بمستوى العميد.
وقال المدرب إن مباراة الإياب ستكون مختلفة عن مباراة الذهاب بعدما علم نقاط القوة والضعف في الفريق الاتحادي واعدًا بمباراة قوية من الجانب الإيراني.
من جهة أخرى قال مدرب الاتحاد لويس سييرا إن حرارة الجو والرطوبة أثّرت كثيرًا على لاعبيه مبديًا رضاه عنا قدمه اللاعبون .
وقال سييرا إن الاتحاد يتقدم من مباراة لأخرى مبديًا إعجابه بما قدمه البرازيلي رومارينهو من صناعة لعب وهجمات للفريق.
05 أغسطس 2019 - 4 ذو الحجة 1440 10:42 PM
قال مدرب فريق ذوب آهن الإيراني في تصريحاتٍ صحفية أعقبت مباراة فريقه مع الاتحاد في ذهاب الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا إنه تفاجأ بمستوى العميد.
وقال المدرب إن مباراة الإياب ستكون مختلفة عن مباراة الذهاب بعدما علم نقاط القوة والضعف في الفريق الاتحادي واعدًا بمباراة قوية من الجانب الإيراني.
من جهة أخرى قال مدرب الاتحاد لويس سييرا إن حرارة الجو والرطوبة أثّرت كثيرًا على لاعبيه مبديًا رضاه عنا قدمه اللاعبون .
وقال سييرا إن الاتحاد يتقدم من مباراة لأخرى مبديًا إعجابه بما قدمه البرازيلي رومارينهو من صناعة لعب وهجمات للفريق.
، مدرب "ذوب آهن": "الاتحاد" تغير عن السابق .. سييرا : حرارة الجو أثّرت على اللاعبين ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر مدرب "ذوب آهن": "الاتحاد" تغير عن السابق .. سييرا : حرارة الجو أثّرت على اللاعبين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.