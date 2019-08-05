“رسميًا” وزارة الدفاع السعودية تعلن عن شروط القبول والتجنيد في المعاهد العسكرية.. هنا...

أعلنت وزارة الدفاع السعودية عن فتح باب القبول والتجنيد في المعاهد العسكرية المختلفة، وذلك بدءًا من الساعات الأولى لصباح يوم الاثنين الموافق 4 ذي الحجة 1440 هجريًا و5 أغسطس لسنة 2019 ميلادي، مؤكدة بأن هذه المعاهد العسكرية التابعة لوزارة الدفاع السعودية تمنح الخريجين رتبة وكيل ورتبة عريف وكذلك رتبة رقيت، وهذا بعدما يتم الطالب إلى المعاهد العسكرية ويقضي فترة دراسته كاملة هناك.

وخلال هذا التقرير سوف نحاول رصد كل تفاصيل بيان وزارة الدفاع السعودية، والذي أعلنت فيه بشكل رسمي عن فتح باب القبول والتسجيل للتجنيد في المعاهد العسكرية خلال الفترة المقبلة، وسنكون معاكم للرد عن جميع إستفساراتكم بخصوص التقديم في المعاهد العسكرية التابعة لوزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية.

وزارة الدفاع تعلن فتح باب القبول والتجنيد في المعاهد العسكرية

قالت وزارة الدفاع السعودية، بأنها قد فتحت باب التقديم أمام الراغبين في الدخول إلى المعاهد العسكرية خلال الفترة المقبلة، مشددة على كون التقديم سيكون من خلال الموقع الرسمي لوزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية، وفي حين سيكون القبول للتجنيد في هذه المعاهد على أسس معينة سيتم الإعلان عنها لاحقًا.

وأشارت وزارة الدفاع في حديثها إلى كون الخريج من المعاهد العسكرية يحصل على بعض المميزات الهامة، وكذلك من الممكن أن يخرج لبعثات خارجية من أجل الحصول على درجات الماجسيتر والدكتوراة في العلوم العسكرية بعد تخرجه من المعاهد العسكرية داخل المملكة.

وأكدت التقارير الإعلامية، بأن القبول في المعاهد العسكرية التابعة لوزارة الدفاع السعودية، سيكون بشروط معينة، سنحاول أن نسردها بشكل مفصل خلال السطور التالية:

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وزارة الدفاع تكشف شروط القبول في المعاهد العسكرية

ذكرت وزارة الدفاع بعض الشروط التي يجب توفره في الشباب المتقدم من أجل القبول في المعاهد العسكرية خلال الفترة المقبلة، والتي جاءت على النحو التالي:

أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ، ولكن يتم إستثناء شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة.

أن يكون المتقدم حسن السلوك والسيرة

أن يكون المتقدم للقبول في المعاهد العسكرية غير مجكوم عليه بالإدانة في أي جرائم مخلة بالشرف.

أن لا يكون متزوج من إمراة غير سعودية

أن لا يكون المتقدم للمعاهد العسكرية التابعة لوزارة الدفاع يعمل في جهة حكومية أخرى

لا يجب أن يكون المتقدم قد فصل من القطاعات العسكرية، ولم يسبق له الالتحاق بالخدمة العسكرية.

ومن بين الشروط الأخرى التي يجب توفرها في المتقدمين للدراسة في المعاهد العسكرية، بأن يكون بإجتياز المقابلة الشخصية التي تتم تحت إشراف وزارة الدفاع، وكذلك إختبارات اللياقة البدنية.

التخصصات المطلوبة في معاهد وزارة الدفاع السعودية

ذكرت وزارة الدفاع السعودية متمثلة في الإدارة العامة للقبول والتجنيد في القوات المسلحة، بأنها قد فتحت باب التقديم في المعاهد العسكرية أمام كلًا من: التخصصات الفنية من حملة الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس، وعلى أن يبدأ التقديم منذ الساعات الأولى لصباح الأثنين.

وأشارت التقارير الصحفية، بأن الوزارة قد حددت عدة شروط للقبول في المعاهد العسكرية، وسوف يتم إجراء عدة إختبارات خلال الفترة المقبلة لكل المتقدمين بدون إستثناء، وذلك لإختبار أفضل العناصر المتقدمة وإدخالهم إلى المعاهد العسكرية التابعة لوزارة الدفاع.