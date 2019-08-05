اعتبر انتهاكا لخصوصية منازل الكفلاء.. تعرف على شرط السلطات الأوغندية لاستقدام العمالة المنزلية

اشترطت السلطات الأوغندية إرفاق صور لغرف الخادمات في منازل الكفلاء ودور الإيواء، مع ملفات التقديم التي تسلمها مكاتب الاستقدام الوطنية المرخصة للسفارة الأوغندية في السعودية.

وحسب “عكاظ” أضافت مصادر أن السلطات اشترطت أيضا تزويد العمالة فور وصولها بشرائح جوال بأرقام سعودية وموافقة السفارة في الرياض لاستكمال إجراءات الاستقدام للدفعة الجديدة.لافتة إلى إنها ترفض تزويد المكاتب غير الملتزمة بالاشتراطات بالموافقة الجديدة لاستقدام العمالة.

وقالت المصادر إلى أن الاشتراطات الجديدة التي فرضتها السفارة الأوغندية مستغربة وغير مقبولة على الإطلاق، إذ إن تصوير غرف العمالة المنزلية أو منازل الكفلاء ذات طبيعة خصوصية.

ودعت المصادر وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتدخل لإيقاف مسلسل انتهاك خصوصية منازل الكفلاء، والذين يرفضون التدخل في خصوصياتهم، موضحة أن التواصل مع العاملة المنزلية يشكل تهديدا على استمرارية العاملة المنزلية، خصوصا وأن هناك أطرافا تعمل على تشجيع العمالة على الهروب، مما يدفع الكفلاء على رفض تزويد الأطراف الأخرى بالأرقام للتواصل المباشر.

وأضافت، إن دخول السفارة بشكل مباشر للتواصل مع العمالة المنزلية غير مقبول، خاصة أن تلك العمالة لديها الحرية التامة للتواصل مع الأهل في بلادها، مما يجعل تواصل السفارة غير مبرر على الإطلاق، لافتة إلى أن مكاتب الاستقدام تجد نفسها في دوامة رفض الكفلاء الكشف عن أرقام الجوالات وإصرار السفارة على الحصول على أرقام التواصل مع العمالة المنزلية، مبينة أن غالبية العمالة الأوغندية تفضل الاحتفاظ بالشريحة الأوغندية للتواصل مع أسرتها.

يشار إلى أن تكلفة استقدام العمالة المنزلية الأوغندية تراوحت بين 9- 10 آلاف ريال، فيما الراتب الشهري 900 ريال.