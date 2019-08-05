تفقّد وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، أمس الأحد، إجراءات تنفيذ خطة أمن الحج في ساحات المسجد الحرام وبواباته الرئيسية. وتضمّنت الجولة استماع الوزير إلى شرح عن استعدادات قوات الأمن لتنفيذ المرحلة القادمة من الخطة داخل الحرم المكي وساحاته، ثم اطّلع على أحدث تقنيات مركز عمليات المسجد الحرام.
كما استمع الأمير عبد العزيز لشرح عن دوره في متابعة أمن وسلامة الحجاج، إلى جانب التنسيق مع القيادات المساندة بساحات الحرم ومنشأة الجمرات والطرق التي تربط بينهما. واستمع خلال لقائه قادة قوات أمن الحج لعرض وشرح تفصيلي عن مجمل الخطط الأمنية وخطط أمن المسجد الحرام، وخطط أمن الطرق والمرور، وإدارة وتنظيم المشاة.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور: وزير الداخلية يتابع إجراءات تنفيذ خطة أمن الحج في المسجد الحرام وساحاته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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