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3 فرق تكافح الجراد بمدينة سلطان الرياضية في أبها

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باشرت 3 فرق لمكافحة الجراد مهامها في مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز في المحالة بأبها، حيث تم رش مواقع تواجد الجراد احترازياً بأجهزة EC وULV باستخدام مبيد حشري ذي تركيز مناسب. وقام خبير الجراد المهندس عبدالرحمن الصائغ بالوقوف على الطبيعة في ملعب المحالة، وأكد أن الوضع مستقر ولا يوجد أي سرب للجراد المحيط بالملعب كما ذكر في التقرير الفني الذي أعد من قبل مدير مكتب وزارة البيئة بأبها والمشرف على قطاع أبها والواديين.

وكان مدير عام فرع الوزارة بعسير المشرف العام على غرفة عمليات مكافحة الجراد بمنطقة عسير المهندس/ فيصل آل زياد، قد تلقى بلاغاً حول تواجد الجراد في ملعب المدينة ، وتم توجيه المسؤولين للوقوف على الموقع.


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