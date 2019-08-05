3 فرق تكافح الجراد بمدينة سلطان الرياضية في أبها

وكان مدير عام فرع الوزارة بعسير المشرف العام على غرفة عمليات مكافحة الجراد بمنطقة عسير المهندس/ فيصل آل زياد، قد تلقى بلاغاً حول تواجد الجراد في ملعب المدينة الرياضية، وتم توجيه المسؤولين للوقوف على الموقع.
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