حج / موبايلي توفر باقتي (الحج والعمرة 99 و50) بإنترنت ومزايا متنوعة



الرياض 04 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 05 أغسطس 2019 م واس

أطلقت شركة اتحاد اتصالات "موبايلي" باقتي الحج والعمرة 99 و50، اللتين تعدان من أحدث باقاتها المسبقة الدفع لزوار المملكة، برصيد مكالمات محلية ودولية بالإضافة إلى إنترنت.

وتتوفر الباقتان الجديدتان في جميع فروع "موبايلي" المنتشرة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة، إضافة إلى نقاط البيع المتواجدة في مطارات المملكة الدولية.

وأوضحت "موبايلي" أن باقتي (الحج والعمرة) تمتد صلاحيتهما إلى 30 يوماً من تاريخ تفعيل الشريحة، وتحتوي على العديد من المميزات التي تبقي الحاج على تواصل دائم مع ذويه.

وتحتوي باقة (الحج والعمرة 99) على 2 جيجا بايت إنترنت و 500 دقيقة اتصال داخل الشبكة و 50 دقيقة اتصال محلية و 60 ريال رصيد مكالمات دولية، فيما تحتوي باقة (الحج والعمرة 50) على 1 جيجا بايت إنترنت و 200 دقيقة اتصال داخل الشبكة و 20 دقيقة اتصال محلية و 50 ريال رصيد مكالمات دولية.

وأتاحت موبايلي ميزة إضافية لمشتركي الباقتين وهي حصول المشترك على رصيد إضافي مجاني يصل إلى 300% و 2 جيجا بايت مجاناً عند الشحن للمرّة الأولى (صالحة لمدّة 3 أيام).

وكانت "موبايلي" قد أنهت استعداداتها لاستقبال حجاج بيت الله الحرام حيث بلغت زيادة السعات للطيف الترددي الكلي 159% داخل المشاعر والمنطقة المركزية للحرم، لتسهم بمضاعفة سعة الشبكة وزيادة معدل التحميل، كما هيأت كافة كوادرها البشرية والفنية في سبيل ضمان نجاح خدمات الاتصالات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام .

// انتهى //

21:38ت م

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