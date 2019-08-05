حج / " تفسير سورة الإخلاص ودلالات السورة في التوحيد"محاضرة ضمن أنشطة برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين



مكة المكرمة 04 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 05 أغسطس 2019 م واس

نفذت وزارة الشؤون الإسلامية ممثلة باللجنة الشرعية والعلمية بالأمانة العامة لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين محاضرة توعوية بعنوان "تفسير سورة الإخلاص ودلالات السورة في التوحيد" ألقاها مشرف البرنامج العام ومساعد رئيس اللجنة الشرعية الشيخ عواد بن سبتي العنزي ، وذلك بمقر ضيوف البرنامج العام بمكة المكرمة.

وأوضح المحاضر أن سورة الإخلاص سورة مكيَّة عظيمة، تحدَّثتْ عن صفات الكمال لله تعالى، وأثبتتْ له الأحدية المطلقة، المنزَّهة عن المماثلة في ذاته وصفاته وأفعاله، وقد جمعت سورة الإخلاص التوحيد بأنواعه الثلاثة، ولذلك كانت جديرة بأن تعدل (ثلث القرآن)، كما وإنها السورة التي تُخلِّص قارئها من الشرك إذا اعتقد ما دلّت عليه، وهي على قصرها، فقد جمعت أنواع التوحيد الثلاثة (الألوهية والربوبية والأسماء والصفات).

يذكر أنه هذه المحاضرة تأتي ضمن الحملة التوعوية التي دشنها معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، مؤخراً بعنوان "الحج منهج قويم"، وتنفذها الوزارة خلال حج هذا العام 1440 هـ .

// انتهى //

21:28ت م

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