حج / مدير الأمن العام يتفقد ميقات السيل الكبير ومركز البهيته الأمني



مكة المكرمة 04 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 05 أغسطس 2019 م واس

تفقد معالي مدير الأمن العام رئيس اللجنة الأمنية بالحج الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي اليوم يرافقه قائد قوات أمن الحج اللواء سعيد بن سالم القرني ميقات السيل الكبير ومركز البهيته الأمني للتأكد من جاهزيته لاستقبال حجاج بيت الله الحرام لهذا العام.

وتجول معاليه في أرجاء المركز والتقى مدير مهام شرطة محافظة الطائف قائد مركز البهيتة الأمني اللواء علي بن سليم العطوي والعاملين معه.

ونقل معاليه لمنسوبي المركز تحيات صاحب السمو الملكي وزير الداخلية حفظة الله.

وقال: إن مركز الضبط الأمني بالبهيتة يعد البوابة الشرقية للقادم إلى المشاعر المقدسة باتجاه مكة المكرمة وهو بذلك عنق الزجاجة لعملية الضبط الأمني بالنسبة لقوات أمن الحج، ومن خلاله يتم السيطرة على دخول الحجاج النظاميين ومنع دخول المخالفين .

وأضاف معاليه: لقد سرني وأفرحني التكاتف بين الأجهزة الأمنية والخدمية الحكومية في هذا المركز، وهذا ما لمسته منذ أعوام فهم يعملون جميعا بروح الفريق الواحد، ولا فرق بين أجهزة الأمن وبين أي جهاز آخر يخدم الحجيج، فالهدف واحد يتمثل في تقديم كافة التسهيلات لضيوف الرحمن إيمانا من الجميع بسمو الرسالة وعلو الهدف وكلنا جنود مجندة في هذا البلد المعطاء لنحقق تطلعات قيادتنا الرشيدة لحفظ الأمن والأمان لكافة قاصدي بيت الله الحرام .

وأبان معاليه أنه لا حج بدون تصريح ولن نجامل في هذا. ومن خلال التقارير نلمس الجدية والحزم في تنفيذ هذا الأمر لنحقق سويًا تطلعات القيادة الرشيدة في ضبط الحج وتطبيق تنظيماته .

// انتهى //

21:20ت م

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