

مكة المكرمة 04 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 05 أغسطس 2019 م واس

تستعد وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلةً ببرنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، لاستقبال ضيوف البرنامج من الأشقاء في اليمن الذين وجه خادم الحرمين الشريفين باستضافتهم والبالغ عددهم ٢٠٠٠ حاج وحاجة من أسر الشهداء والمصابين والمشاركين في عاصفة الحزم وإعادة الأمل الذين يصلون يوم غد بإذن الله .

ويهدف البرنامج إلى إتاحة الفرصة للمسلمين لأداء مناسك الحج والعمرة، وتقوية روابط الأخوة وتوطيد العلاقات الأخوية بينهم، في إطار ما يوليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – من رعاية واهتمام بالمسلمين في شتى بقاع العالم، وبخدمة الحرمين الشريفين والعناية بهما، وبقاصديهما من الحجاج والمعتمرين والزوار.

ويعمل في البرنامج عدة لجان تعمل على مدار الساعة، وتضُم كل لجنة مجموعة من الكوادر الوطنية المميزة المتدربة على العمل الاحترافي والتكيف مع متطلباته، إذ يتم اختيارهم بعناية وفق ضوابط ولجان مختصة.

// انتهى //

21:14ت م

0279





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حج / برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة يكمل استعداداته لاستقبال الأشقاء من اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.