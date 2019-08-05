حج / الخدمات الطبية بالقوات المسلحة تسخر إمكاناتها لخدمة حجاج بيت الله الحرام



مكة المكرمة 04 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 05 أغسطس 2019 م واس

سخرت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة كافة الإمكانيات الصحية والوقائية والطاقات البشرية لخدمة حجاج بيت الله الحرام ضمن الجهود التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بتوجيهات من قبل صاحب السمو الملكي الأمير

وأوضح مدير عام الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة الدكتور أحمد بن محمد العامري أن الخدمات الطبية عمدت إلى التواجد المكثف سواء على مستوى الكوادر الطبية والصحية المؤهلة والتجهيزات الطبية بالمستشفيات الثابتة والميدانية والمراكز الصحية الموزعة في المشاعر ومراكز الإجهاد الحراري ومركز الغسيل الكلوي، وماتمثله جولة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية من دعم لأعمال البعثة، والتي استمع خلالها بإيجاز عن ماتقدمه الخدمات الطبية للقوات المسلحة، حيث اكتملت تجهيزاتها الموزعة بالمشاعر المقدسة وذلك بطاقة استيعابية تتجاوز ( 700 ) سرير، بالإضافة إلى تواجد طائرات الإخلاء الطبي الجوي التابعة للخدمات الطبية للقوات المسلحة العامودية والنفاثة، والتي تعمل على مدار الساعة لنقل من تتطلب حالاتهم الصحية للمستشفيات المساندة في كلٍ من جدة والطائف لتقديم الرعاية الطبية التي تساهم في اكتمال منظومة الخدمات الصحية لموسم حج عام ( 1440هـ ).

// انتهى //

20:53ت م

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مكة المكرمة 04 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 05 أغسطس 2019 م واسسخرت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة كافة الإمكانيات الصحية والوقائية والطاقات البشرية لخدمة حجاج بيت الله الحرام ضمن الجهود التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بتوجيهات من قبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع للمساهمة في تقديم الخدمة الصحية اللازمة لحجاج بيت الله الحرام لتأمين كافة المتطلبات لتيسير سبل أدائهم لهذه الفريضة، والعمل على تطوير الخدمة المقدمة لحجاج بيت الله الحرام بشكل مستمر.وأوضح مدير عام الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة الدكتور أحمد بن محمد العامري أن الخدمات الطبية عمدت إلى التواجد المكثف سواء على مستوى الكوادر الطبية والصحية المؤهلة والتجهيزات الطبية بالمستشفيات الثابتة والميدانية والمراكز الصحية الموزعة في المشاعر ومراكز الإجهاد الحراري ومركز الغسيل الكلوي، وماتمثله جولة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية من دعم لأعمال البعثة، والتي استمع خلالها بإيجاز عن ماتقدمه الخدمات الطبية للقوات المسلحة، حيث اكتملت تجهيزاتها الموزعة بالمشاعر المقدسة وذلك بطاقة استيعابية تتجاوز ( 700 ) سرير، بالإضافة إلى تواجد طائرات الإخلاء الطبي الجوي التابعة للخدمات الطبية للقوات المسلحة العامودية والنفاثة، والتي تعمل على مدار الساعة لنقل من تتطلب حالاتهم الصحية للمستشفيات المساندة في كلٍ من جدة والطائف لتقديم الرعاية الطبية التي تساهم في اكتمال منظومة الخدمات الصحية لموسم حج عام ( 1440هـ ).// انتهى //20:53ت م0276

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