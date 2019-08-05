حج / وكيل وزارة الأوقاف المصري: برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين يجسد حرص المملكة على حاجات المسلمين بأصقاع العالم



مكة المكرمة 04 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 05 أغسطس 2019 م واس

رفع وكيل وزارة الأوقاف بجمهورية مصر العربية محمد العجمي الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- على استضافته في برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين ، مؤكدًا أنه غير مستغرب على خادم الحرمين الشريفين الذي يجسد بعطائه وحرصه على تلمس حاجات إخوانه المسلمين بالعالم، لا سيما الشخصيات الإسلامية منهم، سائلاً الله أن يديم على المملكة عزها ورخاءها واستقراراها، وأن يتقبل من الجميع صالح أقوالهم وأعمالهم .

وأشار وكيل وزارة الأوقاف بجمهورية مصر العربية إلى أنه من تمام فضل الله أن أتى بهم إلى هذه البقاع الطيبة المباركة بمكة المكرمة لأداء مناسك الحج، في ضيافة برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، سائلاً الله سبحانه وتعالى بفضله وكرمه أن يبارك فيه وأن يجعل من هذا الأعمال خالصة لوجهه الكريم.

ونوه الشيخ العجمي أنه منذ أن وطأت قدماه أرض المملكة وجد استقبالاً يليق بمن أعد هذا المقام للزوار، مبيناً انبهار من أتوا وقدموا برفقته للحج لهذا العام 1440هـ .

وقال العجمي "إن هذا يأتي بتدبير من الله عزوجل لجميل صنع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود –حفظه الله-، سائلاً الله عزوجل أن يبارك في المملكة شعباً وحكومة، وهكذا أراد الله أن تكون المملكة بلداً آمناً مطمئناً".

// انتهى //

20:53ت م

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