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غبار غدًا على مكة والمشاعر المقدسة

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2019-08-05

غبار غدًا على مكة والمشاعر المقدسة

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن توقعاتها لطقس يوم غد الثلاثاء.

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وتوقعت الأرصاد هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية تشمل الأجزاء الساحلية من مناطق جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

كما توقعت الأرصاد استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية، ووادي الدواسر، ونجران، والسواحل الجنوبية من البحر الأحمر.





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