سفارة المملكة لدى بروكسل تنهي إصدار 3292 تأشيرة حج

2019-08-05

متابعات الخليج 365 - واس

أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة بلجيكا ودوقيه لوكسمبورغ عبدالرحمن بن سليمان الأحمد أن سفارة المملكة في بروكسل أنهت إصدار عدد (3292) تأشيرة حج لهذا العام 1440 هـ لحجاج مملكة بلجيكا ودوقيه لوكسمبورغ، وذلك إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – لتقديم افضل وأرقى الخدمات وبجودة عالية لضيوف بيت الله الحرام وتسهيل انتقالهم من بلدانهم إلى مكة المكرمة لأداء مناسك الحج.

وقال في تصريح له اليوم إن سفارة المملكة في بلجيكا قامت بالعمل بكل طاقتها من أجل إنجاز المعاملات الخاصة بالحجاج من مملكة بلجيكا ودوقية لوكسمبورغ لتيسير أدائهم لهذه الفريضة، مشيرًا إلى أن مختلف قطاعات الدولة تعمل على مدار الساعة من أجل أداء هذه المهمة العظيمة التى تتشرف بها المملكة.

ودعا السفير الأحمد في تصريحه الحجاج للتقيد بالتوجيهات والإرشادات من أجل سلامتهم وأمنهم، راجيًا من العلي القدير أن يتقبل منهم صالح أعمالهم.