جوازات الشمالية تواصل العمل خلال إجازة العيد

2019-08-05

متابعات الخليج 365 - رفحاء

تواصل جوازات منطقة الحدود الشمالية تقديم خدماتها للمستفيدين خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

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وأكد مدير جوازات المنطقة المكلف، العميد ناصر بن عبدالعزيز الماضي، استمرار العمل بمختلف الإدارات التابعة للجوازات بالمنطقة خلال إجازة عيد الأضحى لاستقبال وإنهاء إجراءات الحالات الطارئة والضرورية التي لا يمكن تأجيلها أو تنفيذها عبر خدمات الجوازات الإلكترونية.

أوضح أن ساعات العمل أيام الدوام الرسمي من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة الثانية والنصف مساءً، داعيًا المواطنين والمقيمين الاستفادة من خدمات الجوازات الإلكترونية ”أبشر. مقيم” التي يمكن عن طريقها تنفيذ معظم الخدمات دون الحاجة لمراجعة.