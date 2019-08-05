101 وظيفة شاغرة لدى شركة بنده للتجزئة

2019-08-05

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة بنده للتجزئة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد الوظائف الشاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم العالي في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة والمتاجر التابعة لها في عدد من مدن المملكة.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. موظف خدمة- قسم اللحوم.

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. موظف خدمة- قسم المخابز.

. برنامج تأهيل مشرفي الأقسام (عدد 99 وظيفة/ الشرقية): مدة البرنامج 6 أشهر.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 5 أغسطس 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 5 أكتوبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)