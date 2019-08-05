أمانة جازان : انتشار الديدان ذات الألف رِجْل لا يدعو للقلق

2019-08-05

متابعات الخليج 365 - علي شيبان - جازان

تجاوباً مع ما نشرته صحيفة ”متابعات الخليج 365” بعنوان” مشهد مخيف.. أعداد هائلة من الديدان في قُرى جازان، أوضح المتحدث الرسمي لأمانة منطقة جازان عبدالعزيز بن محمد الريثي أن أعمال فرق مكافحة الأمانة الميدانية للديدان الموسمية في محافظتي العارضة والحُرث الحدودية لا تزال مستمرة وتقوم بأعمال الاستكشاف داخل النطاق العمراني.

وأشار الريثي إلى أن ما تم تداوله في بعض الصحف الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي حول خطر انتشار هذه الديدان، لافتاً إلى أن الأمر لا يدعو للقلق، لأنها ديدان موسمية وتُعرف باسم ذات الألف رِجْل (الدودة الألفية) وهي ديدان صغيرة تتبع مفصليات الأرجل تحت عائلة تُسمى (myriapoda) وتُعرف علمياً بـ (ميليبيديس).

وأضاف المتحدث الرسمي لأمانة المنطقة أنه نظراً لمعاودة ظهور هذه الديدان في بعض المنازل الطرفية لقريتي (الركبة وأبو العصمة) التابعتين لمحافظة العارضة الملاصقة لوادي الدحن، وذلك نظراً لأن هذه الديدان مازالت موجودة في الوادي، وبما أن الأشجار متصلة إلى داخل القرية، الأمر الذي يساعد على هجرة الديدان من الوادي إلى داخل النطاق العمراني لاسيما مع ازدياد كميات الأمطار التي هطلت في الفترة الماضية.

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وأكد المتحدث الرسمي للأمانة بأن أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان وجّه وكيل الأمين للخدمات الدكتور إبراهيم الخياط باستمرار أعمال المكافحة الكيميائية اللازمة داخل المنازل (النطاق العمراني) ودعم بلدية محافظتي العارضة والحُرث بما تحتاجه من فِرَق المكافحة والمُعدَّات والأجهزة اللازمة من أمانة منطقة جازان ومن البلديات المجاورة لتلك البلديتين.

وختم المتحدث الرسمي لأمانة منطقة جازان بقوله، تكثيف أعمال المكافحة لهذه الديدان مستمرة، مع القيام بحملة إصحاح بيئي من قبل الأمانة (نظافة، مكافحة ميكانيكية، إزالة أكوام الأشجار، إزالة زرائب المواشي) لقريتي الركبة وأبو العصمة بمشاركة لجنة الإصحاح البيئي ببلديتي محافظتي العارضة والحُرث، حيث تم وضع فاصل من الجهة الجنوبية للقريتين يفصلهما عن الوادي للحد من انتقال آفات الصحة العامة للقرى المجاورة نظراً لأن الغابة الموجودة على ضفة وادي الدحن تشكل مصدراً لانتشار تلك الديدان،

وتؤكد أمانة منطقة جازان أن هذه الأعمال ستستمر إلى أن يتم انحسار كثافة هذه الديدان كما أن التنسيق مستمر مع الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة سواء فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة أو الشؤون الصحية بمنطقة جازان.