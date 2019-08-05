شكرا لقرائتكم خبر عن آل الشيخ: السعودية تنتهج مبادئ الوسطية وتنبذ الغلو والتطرف والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الداني (جدة)

استقبل وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم (الاثنين)، في جدة، نائب الوزير بمكتب رئيس وزراء مملكة ماليزيا المُكلف بالشؤون الدينية فوزية بنت صالح، والوفد المرافق لها.

ورحب الوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ بنائب وزير الشؤون الدينية الماليزي ومرافقيها، مؤكداً أن الزيارة فرصة كبيرة لزيادة التعاون بين وزارة الشؤون الإسلامية بالمملكة ونظيرتها بمملكة ماليزيا، وتأكيد على ما يجمع البلدين من علاقات متميزة في كافة المجالات وخاصة في مجال العمل الإسلامي.

وأشار إلى أن المملكة منذ نشأتها على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه- وهي تنتهج مبادئ الوسطية والاعتدال ونبذ الغلو والتطرف ومكافحة الإرهاب، وتسعى لنشر قيم التسامح والتعايش بين الشعوب، لافتاً إلى أن هذه البلاد المباركة تحمل رسالة نشر الإسلام بصورته الحقيقية وقيمه العظيمة الوسطية المعتدلة، وتنتهج هذا المنهج وفق نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية.

وأوضح الوزير آل الشيخ أن الإسلام تضرر كثيراً من بعض الجماعات الخارجة عن قيمه وتعاليمه السمحة التي وظّفت الدين لخدمة أجندتها السياسية والدنيوية والحزبية، مبيناً أن المملكة تُحارب من يسيس هذا الدين العظيم، وتعمل بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير الأمير محمد بن سلمان على توحيد كلمة المسلمين وجمع شمل الأمة وفق المنهج الوسطي المعتدل البعيد عن الغلو والتطرف.

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وقال: إن جهود المملكة التي تُقدمها لخدمة ضيوف الرحمن تأتي انطلاقاً من رسالتها السامية تجاه الحرمين الشريفين وقاصديهما، مبيناً أنها تبذل الغالي والنفيس في خدمتهما على مدار العام وبدون توقف، وتنفق في مقابل ذلك مئات المليارات، حيث يقوم على تأمين أمن واستقرار الحجاج مئات الآلاف من المواطنين من كافة قطاعات الدولة.

واستعرض الدكتور عبداللطيف آل الشيخ جانباً من جهود الوزارة في خدمة ضيوف الرحمن، من العناية بالمساجد والمواقيت وتوعية وإرشاد الحجاج، حيث تم البدء في توزيع 8 ملايين مطبوعة لشرح أحكام المناسك ونشر مفاهيم الإسلام الصحيحة، وتكليف أكثر من 800 داعية و400 مترجم لتوعية حجاج بيت الله على مدار الساعة، وزيادة عدد كبائن الهاتف المجاني إلى 45 بعد أن كانت 15 في العام الماضي.

ولفت إلى أن الوزارة تشرف على تنفيذ برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين الذي استضاف هذا العام 6500 حاج وحاجة من 77 دولة في العالم، وتستنفر كل طاقاتها من الكوادر المؤهلة في سبيل ذلك لتقديم أرقى الخدمات تحقيقا لتطلعات القيادة الرشيدة، ونفذت هذا العام أكبر مشروع لتطوير أنظمة التكييف وتنقية الهواء في مسجدي نمرة والخيف الذي كلف الوزارة عشرات الملايين، وهي تنقية تستخدم لأول مرة في العالم.

من جانبها، نوّهت نائب الوزير في مكتب رئيس وزراء ماليزيا المكلف بالشؤون الدينية بالجهود التي تقوم بها المملكة لخدمة الحجاج والمعتمرين والدفاع عن قضايا المسلمين، مشيرة إلى أن التوسعات التي قامت بها المملكة في الحرمين والمشاعر تمثل خدمة عظيمة للحجاج والمعتمرين وهي في تطور مستمر.

وعبَّرت عن تقديرها الكبير للدور الريادي للمملكة في خدمة الإسلام والمسلمين والدفاع عن قضاياهم، مبدية إعجابها الشديد بمبادرة «طريق مكة » في التيسير على حجاج ماليزيا.