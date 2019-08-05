شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة بيشة: فتح باب التعاون على وظائف أعضاء هيئة التدريس والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (أبها)

أعلنت جامعة بيشة فتح باب التعاون على وظائف أعضاء هيئة التدريس للعام الجامعي 1441/1440 خلال الفترة من 4-18 ذي الحجة 1440 عن طريق منصة «تعاون» الإلكترونية على الرابط:https://taawon.ub.edu.sa/.

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وأوضح عميد شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين بالجامعة الدكتور سعيد بن عبدالله القرني أن التعاون يهدف إلى سد احتياج الكليات في مختلف التخصصات ويشمل الذكور والإناث.

وأشار إلى أنه يتعين على الراغبين في التعاون إدخال بياناتهم من خلال المنصة وإرفاق المستندات المطلوبة، قبل أن تقوم لجنة الفرز بمراجعة الأوراق وإرسال أسماء المرشحين وفق الضوابط المحددة في دليل التعاون، إلى الكليات لإجراء المقابلات واستكمال الاجراءات اللازمة لعملية التعاون.

وأكد أن باب التعاون يُعد فرصة لجميع الطاقات المؤهلة للتدريس في الجامعة واكتساب الخبرات والإسهام في بناء الكليات وسد احتياجاتها من أعضاء هيئة التدريس، داعياً الراغبين في التقدم الاطلاع على دليل التعاون، الذي سيكون متاحاً عبر موقع العمادة على الإنترنت (http://ub.edu.sa/web/dhr).