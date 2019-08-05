شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم المدينة»: اعتماد 65 مدرسة لـ«الطفولة المبكرة» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (المدينة المنورة)

تفقد مدير عام تعليم المدينة المنورة ناصر بن عبدالله العبدالكريم، صباح اليوم (الاثنين)، عدداً من مراكز الطفولة المبكرة ورياض الأطفال بالمنطقة، والبالغ عددها 65 مدرسة تضم 170 فصلاً لتطبيق الطفولة المبكرة كمرحلة أولى بمنطقة المدينة المنورة والمحافظات التابعة لها، حيث اطمأن على استكمال كافة متطلبات المدارس من التجهيزات الفنية ووسائل الأمن والسلامة في المباني المدرسية التي تم اختيارها، لتكون في كامل جاهزيتها مع بداية العام الدراسي الجديد، مع متابعة إعداد البرامج التدريبية والتأهيلية لمعلمات هذه المرحلة.

ورفع العبدالكريم شكره لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد على الدعم السخي الذي يجده التعليم، كما شكر وزير التعليم ونائبه ومساعده على تذليل كافة الصعوبات، والمتابعة المستمرة لبرامج الطفولة المبكرة، وإنجاز هذه المبادرة في وقت وجيز، كما أشاد بحرص ومتابعة أمير المنطقة ونائبه لكل ما يخدم ويدعم التعليم في المنطقة، والمتابعة المستمرة للمشاريع التعليمية والبرامج التطويرية.

وتهدف وزارة التعليم من برنامج الطفولة المبكرة إلى تهيئة الأطفال من سن (4-6) سنوات للاندماج في التعليم العام، واستيعابهم في مرحلة رياض الأطفال، ولأهمية هذه المرحلة في تكوين شخصية الطفل واستعداداته واتجاهاته، إلى جانب تحديث البرامج والأنشطة المتخصصة للطفولة المبكرة، من خلال توفير كوادر تعليمية متخصصة في رياض الأطفال، مع تطوير برامج وأدوات قياس استعدادات الأطفال لتلبية حاجات القبول في المرحلة مع تطوير برامج وأدوات القياس تحقيقاً لرؤية المملكة 2030.