انقطاع الكهرباء يعطل قطارات إندونيسيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - جاكرتا

وبخ الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو أمس شركة الكهرباء الوطنية على خلفية انقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة عن أجزاء واسعة من جزيرة جاوة، بما في ذلك العاصمة جاكرتا، والذي تعطلت معه قطارات أنفاق تحت الأرض.

وعاد التيار في معظم مناطق جاكرتا بعد الانقطاع الذي حدث، إلا أن بعض السكان شكوا من انقطاع التيار بشكل متقطع اليوم.

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وقال ويدودو للقائمة بأعمال الرئيس التنفيذي لشركة الطاقة الوطنية سريبني إينتن كاهياني «يتعين أن تكون هناك خطط طوارئ وخطط بديلة، ولكن لماذا لم تفعل؟».

وتولت سريبني مهامها الأسبوع الماضي فقط خلفا لسفيان بصير الذي تجري محاكمته في اتهامات بالفساد.

وقال الرئيس «هذا لن يلحق الضرر فقط بسمعة شركة الكهرباء، وإنما أيضا يعرض مستخدمي وسائل النقل العام للخطر».