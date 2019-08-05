فيضانات وانهيارات أرضية في الصين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - بكين أفاد تقرير إخباري بأن 12 شخصا لقوا حتفهم ولا يزال آخر في عداد المفقودين جراء فيضانات شهدتها مقاطعة «هوبي» الصينية. وذكر تلفزيون الصين المركزي الليلة الماضية أن الأمطار الغزيرة تسببت في فيضانات بمنطقة «دوبي جورج» السياحية الشهيرة بالمقاطعة الموجودة بوسط الصين. وجرى إنقاذ 61 آخرين. يذكر أن حدوث الفيضانات أمر شائع خلال فصل الصيف في بعض مناطق الصين، مما يتسبب في كثير من الأحيان في حدوث وفيات وأضرار مادية.



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