إعصار يودي بحياة 5 أشخاص في فيتنام

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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لقي خمسة أشخاص حتفهم وفقد 13 آخرون، بعدما ضرب إعصار ويبها الساحل الشمالي لفيتنام.

وبحسب بيان لمركز اللجنة المعنية بالحماية من الكوارث الطبيعية فإن إقليم ثانه هوا كان الأكثر تضررا، حيث لقي ثلاثة أشخاص حتفهم وفقد 12 آخرون، معظمهم من منطقة قوان سون، حيث دمرت مياه الفيضانات قرية بأكملها، ولقي شخصان حتفهما في إقليمي باك كان الجبلي ودين بين.

وكان إعصار ويبها ضرب إقليم قوانج نينه، موطن موقع هالونج الأثري المدرج في قائمة مواقع التراث العالمي، ومدينة هابهونج القريبة، الخميس الماضي.