أكثر من 60 ألف مشجع يحجزون تذاكر الأهلي والهلال

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أكد الموقع الالكتروني المخصص لبيع التذاكر الكترونيا (مكاني) نفاد التذاكر الموحدة الخاصة بمباراة الأهلي وضيفه الهلال اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة ضمن دور الـ16 لدوري أبطال آسيا، وذلك قبل يوم من موعد المباراة.

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على الصعيد نفسه تبقت تذاكر قليلة خاصة بالمنصتين الفضية والذهبية، مما يؤكد وصول عدد الحضور الجماهيري لأكثر من 60 ألف مشجع.

وأعلن موقع مكاني عبر تويتر أن جميع تذاكر الدرجة الموحدة قد نفدت، وأن المتبقي على الموقع 276 تذكرة ذهبية، و179 تذكرة فضية، فيما تبقت 9 ساعات على انتهاء الشراء.

يذكر أنه وحسب الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، فإن 95% من المدرجات خاصة بجمهور الأهلي صاحب الأرض، مقابل 5% فقط للهلال الضيف، على أن يطبق ذلك أيضا في مباراة الإياب بملعب جامعة الملك سعود بالرياض.