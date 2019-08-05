كشف ملامح المتنافسين بالتأهل لمجموعات أبطال أوروبا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - برلين

كشفت قرعة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم التي سحبت أمس، ملامح المنافسة المرتقبة في دور تحديد المتأهلين لدور المجموعات، وذلك قبل بداية ثالث أدوار التصفيات.

وطبقا للقرعة، يلتقي الفائز من أياكس الهولندي وباوك سالونيكا اليوناني، الفائز في مواجهة أبويل نيقوسيا القبرصي وكارباج أجدام من أذربيجان.

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ويلتقي أياكس منافسه اليوناني اليوم في ذهاب ثالث أدوار التصفيات على أن تتجدد المواجهة بينهما إيابا بهولندا في 13 أغسطس الحالي.

أما سلتيك الأسكتلندي، فيتطلع إلى تجاوز عقبة كلوج الروماني، ليلتقي سلافيا براغ التشيكي في دور تحديد المتأهلين، كما يلتقي الفائز من مواجهة ريد ستار الصربي وكوبنهاجن الدنماركي، مع يانج بويز السويسري،بينما يلتقي بورتو البرتغالي، في حالة فوزه على كراسنودار الروسي، مع الفائز من مواجهة باشاك شهير التركي وأولمبياكوس اليوناني.

وينطلق دور المجموعات في 17 سبتمبر المقبل، بينما تجري المباراة النهائية بإسطنبول في 30 مايو 2020.